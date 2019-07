Fussball 1. FC Nürnberg mehrere Monate ohne verletzten Misidjan Der 1.

Mail an die Redaktion Virgil Misidjan auf dem Trainingsgelände. Foto: Daniel Karmann

Nürnberg.FC Nürnberg muss einen personellen Rückschlag verkraften und mehrere Monate auf Offensivspieler Virgil Misidjan verzichten. Wie der Fußball-Zweitligist mitteilte, hat sich der Niederländer am Donnerstagmorgen in einer Trainingseinheit bei einem Zweikampf eine schwere Knieverletzung zugezogen. Der 25-Jährige erlitt einen Riss des Kreuzbandes und einen Anriss des Innenbandes im rechten Knie. Misidjan soll bereits am Montag in Augsburg operiert werden.

„Mir tut es zuallererst für Virgil leid. Ich hoffe, er kann den Blick schnell wieder nach vorne richten. Wir werden ihn auf dem Weg zu seinem Comeback unterstützen“, sagte Trainer Damir Canadi.