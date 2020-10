Anzeige

Nürnberg.FC Nürnberg hat zwei neue Aufsichtsratsmitglieder. Der frühere „Club“-Profi Chhunly Pagenburg und der Wirtschaftswissenschaftler Matthias Fifka wurden auf der Mitgliederversammlung des Fußball-Zweitligisten in das Kontrollgremium gewählt. Der bisherige Aufsichtsratschef Thomas Grethlein erhielt am Dienstagabend mit 1108 die meisten Stimmen. Das Trio gehört dem Gremium damit bis zur Mitgliederversammlung 2023 an.

Insgesamt sind neun Personen im Aufsichtsrat. Pagenburg war 2007 Teil der Pokalsieger-Mannschaft, Fifka ist Professor für Strategisches und Werteorientiertes Management an der Universität Erlangen-Nürnberg. Die Aufsichtsratsmitglieder Stefan Müller und Günther Koch hatten sich nicht erneut zur Wahl gestellt.

Die Nürnberger hatten das vorige Geschäftsjahr trotz des Abstiegs aus der Bundesliga und der Corona-Krise positiv beendet sowie einen Gewinn gemacht. Der Traditionsverein verzeichnete nach der Saison 2019/20 einen Überschuss von 1,8 Millionen Euro, wie Finanz-Vorstand Niels Rossow verkündete. „Wir konnten der ersten Corona-Welle standhalten“, kommentierte er.