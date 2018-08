Fussball

1. FC Nürnberg mutig nach Berlin: Neuzugang Kubo eine Option

Rekordaufsteiger 1. FC Nürnberg geht sein erstes Spiel nach vier Jahren in der Fußball-Bundesliga mit Euphorie und auch Zuversicht an. Trainer Michael Köllner will mit den Franken am Samstag (15.30 Uhr) in Berlin gegen Hertha BSC punkten. „Wir sind gut vorbereitet, es kann losgehen“, sagte er am Donnerstag. „Wenn wir unsere Dinge gut erledigen und unser felsenfestes Selbstvertrauen auf den Platz bringen, ist es schwer, uns zu besiegen.“