Fussball

1. FC Nürnberg quält sich in zweite Pokalrunde: 2:1 bei Linx

Nur mit großer Mühe hat Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Nürnberg eine Pokal-Blamage vermieden und die erste Pflichtaufgabe in der neuen Saison knapp bestanden. Die Franken taten sich am Samstag im DFB-Pokal beim Fußball-Oberligaaufsteiger SV Linx lange Zeit schwer, gewannen dann aber noch glücklich mit 2:1 (1:1) und zogen in die zweite Runde ein.