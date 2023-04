2. Liga 1. FC Nürnberg sucht mentale Frische: „Beine kein Problem“

Der 1. FC Nürnberg arbeitet in der kurzen Zeit zwischen Pokal-Aus und nächster Kraftprobe in der 2. Fußball-Bundesliga vor allem an seiner mentalen Frische. „Die Beine dürften kein Problem sein, sondern eher das Verarbeiten des Ausscheidens“, sagte „Club“-Trainer Dieter Hecking vor dem Heimspiel gegen den Karlsruher SC am Samstag (13.00 Uhr/Sky). Der Fokus liege darauf, die Spannung wieder hochzuziehen. Am Mittwochabend hatten die Franken im DFB-Pokal 0:1 gegen Bundesligist VfB Stuttgart verloren.

dpa