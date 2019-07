Fussball 1. FC Nürnberg unterliegt im Test FC Basel mit 0:4 Der 1.

Trainer Damir Canadi (r.) gibt während des Trainings Anweisungen an Virgil Misidjan. Foto: Daniel Karmann/Archivbild

Allershausen.FC Nürnberg hat seine zweite Testspielniederlage in diesem Sommer erlitten. Der fränkische Erstliga-Absteiger unterlag am Mittwoch in Allershausen dem Schweizer Fußball-Vizemeister FC Basel mit 0:4 (0:0). Erst nach der Halbzeit kassierte der durchgewechselte „Club“ die Gegentreffer durch Blas Riveros (53. Minute), Silvan Widmer (64.) und zweimal Afimico Pululu (74./76.). Der aus Heidenheim geholte Offensivmann Nikola Dovedan spielte die ersten 45 Minuten.

„In der ersten Halbzeit haben wir ein paar Dinge gesehen, die wir herausgearbeitet haben und sehen wollten. Darauf müssen wir aufbauen. Nach der Pause war die Mentalität auch okay“, meinte Nürnbergs Coach Damir Canadi. „Es standen dann ein paar junge Spieler auf dem Platz, die wir weiterentwickeln wollen. Da gehören solche Erfahrungen dazu. Am Ende fällt das Ergebnis etwas zu hoch aus, aber man hat auch gesehen, wo wir noch ansetzen können.“

Eine Rückkehr von Peter Hermann zum „Club“ als Technischer Direktor ist indes kein Thema mehr. „Im Moment kommt für mich ein Engagement beim Club nicht in Frage. Das habe ich am Morgen auch Robert Palikuca persönlich mitgeteilt. Ich bin jetzt 67, ich brauche jetzt erst einmal ein bisschen Ruhe für mich und meine Familie“, sagte Hermann der „Bild“, der zuletzt Co-Trainer beim FC Bayern war und 2008/09 als Assistent beim 1. FC Nürnberg unter Michael Oenning gearbeitet hatte.