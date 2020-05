Anzeige

Fussball 1. FC Nürnberg wahrscheinlich ohne Mühl gegen Regensburg Der Fußball-Zweitligist 1.

Mail an die Redaktion Lukas Mühl in Aktion. Foto: Matthias Balk/dpa/Archivbild

Nürnberg.FC Nürnberg muss im Auswärtsspiel bei Jahn Regensburg mit hoher Wahrscheinlichkeit ohne Lukas Mühl antreten. Der 23 Jahre alte Innenverteidiger hat sich am Freitagabend beim 1:1 der abstiegsbedrohten Franken gegen Erzgebirge Aue eine Kapsel-Band-Verletzung am linken Sprunggelenk zugezogen. Eine genaue Diagnose wird bei einer MRT-Untersuchung des Fußes am Montag erwartet, wie der „Club“ am Samstag mitteilte.

Definitiv fehlen wird am Dienstagabend in Regensburg Michael Frey. Der FCN-Angreifer sah nach seiner Einwechslung gegen Aue die fünfte Gelbe Karte und ist damit gegen den Jahn gesperrt.