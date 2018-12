Fussball

1. FC Nürnberg weiter ohne Kapitän Behrens

Der 1. FC Nürnberg muss in der Fußball-Bundesliga ohne Kapitän Hanno Behrens in die abschließende englische Woche starten. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler fällt im Heimspiel am Freitagabend (20.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg weiterhin wegen einer Bauchmuskelzerrung aus. Behrens könnte wegen der Probleme sogar alle drei verbleibenden Hinrundenspiele verpassen.