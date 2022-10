2. Liga 1. FC Nürnberg wieder ohne Gegentor: 0:0 gegen Hannover 96

Der 1. FC Nürnberg hat auch im zweiten Heimspiel unter Trainer Markus Weinzierl gegen Hannover 96 den Premierenerfolg vor den eigenen Fans verpasst. In einem von kompakten Defensivreihen geprägten Zweitligaduell am Samstag trennten sich die beiden Mannschaften 0:0. Vor 28 422 Zuschauern fehlte es sowohl den Nürnbergern als auch den Gästen aus Niedersachsen, die vom früheren Fürther Coach Stefan Leitl betreut werden, an zündenden Ideen in der Offensive. Der deutlich stabilisierte „Club“ blieb aber im dritten Pflichtspiel nacheinander ungeschlagen und auch ohne Gegentor.

dpa