Fussball Der „Club“ spielt remis gegen Mainz Im Testspiel gegen den Bundesligisten erreicht der 1. FC Nürnberg ein respektables Ergebnis. Am Sonntag wird es wieder ernst.

Mail an die Redaktion Der Nürnberger Trainer Robert Klauß steht auf einem Platz. Foto: Daniel Karmann/dpa

Mainz.Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat in einem Testspiel beim FSV Mainz 05 ein Unentschieden erreicht. Die Franken kamen am Donnerstag zu einem 2:2 (1:1). Nikola Dovedan mit einem sehenswerten Freistoß (33. Minute) und Fabian Schleusener (59.) trafen für die Gäste zum leistungsgerechten Remis.

Die Mainzer, die in der Bundesliga ähnlich wie Nürnberg in 2. Liga gegen den Abstieg kämpfen, waren zweimal durch Alexander Hack (10.) und Marlon Mustapha (54.) in Führung gegangen. Am Sonntag in einer Woche geht es für den „Club“ mit dem Liga-Heimspiel gegen Paderborn weiter. (dpa)