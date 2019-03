Fussball 1. FC Nürnberg ohne Petrak und Misidjan gegen Hoffenheim Nach 18 sieglosen Spielen nacheinander will der Tabellenletzte 1.

Merken

Mail an die Redaktion Nürnbergs Trainer Boris Schommers. Foto: Marius Becker/Archiv

Nürnberg.FC Nürnberg in der Fußball-Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim einen Überraschungserfolg landen. Trainer Boris Schommers ist guter Dinge, dass der „Club“ am Sonntag (15.30 Uhr) zu Chancen kommt. „Die Jungs brennen und geben richtig Gas“, sagte der Coach am Freitag über die Trainingseindrücke in dieser Woche.

Im Auswärtsspiel gegen den Europokalanwärter Hoffenheim muss Schommers auf Offensivkraft Virgil Misidjan und Mittelfeldspieler Ondrej Petrak verzichten. Beide Profis haben muskuläre Probleme. Simon Rhein steht nach einer Rot-Sperre wieder zur Verfügung. Eduard Löwen befindet sich nach einer Erkältung wieder im Training.