Fussball 1:0 gegen Bielefeld: Bayern als Spitzenreiter nach Dortmund Der FC Bayern München reist als Tabellenführer zum Liga-Gipfel bei Borussia Dortmund.

Mail an die Redaktion Münchens Spieler bejubeln das 1:0. Foto: Peter Kneffel/dpa

München.Durch das 1:0 (0:0) gegen Arminia Bielefeld schoben sich die Münchner am Samstag in der Fußball-Bundesliga wieder am BVB vorbei auf Platz eins. Durch ein 3:1 beim VfL Wolfsburg hatten die Dortmunder am Nachmittag kurzzeitig Rang eins übernommen. Zwei Tage nach der turbulenten Jahreshauptversammlung nutzte der deutsche Meister erst spät durch einen feinen Schlenzer von Leroy Sané (71.) eine seiner zahlreichen Möglichkeiten. Mit 31 Punkten liegen die Münchner vor dem Duell am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) nun einen Zähler vor dem BVB.

