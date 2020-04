Brände 100 000 Euro Sachschaden bei Schwelbrand in Fürth Beim Brand eines Dachstuhles in der Innenstadt von Fürth ist ein Sachschaden in Höhe von rund 100 000 Euro entstanden.

Ein Löschfahrzeug fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Fürth.Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Bewohner hätten das Gebäude rechtzeitig selbstständig verlassen können. Zwei Wohnungen seien nach dem Schwelbrand am Dienstagabend zunächst unbewohnbar, heißt es in der Mitteilung. Die Polizei ermittelt zur Ursache für das Feuer.