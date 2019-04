Kriminalität 100 Kilo Tabak sichergestellt Ein Mann soll Shisha-Tabak nach Deutschland gebracht haben, ohne ihn zu versteuern. Jetzt sind auch seine Abnehmer dran.

Mail an die Redaktion Zehn Shisha-Bars wurden von Polizisten durchsucht. Foto: TeleNewsNetwork/dpa

München.Rund 120 Zollfahnder durchsuchten am Donnerstag 13 Wohnungen und zehn Shisha-Shops oder -Bars, wie das Münchner Zollfahndungsamt am Freitag mitteilte.

Ermittlungen gegen Geschäftsmann gaben den Ausschlag

Auslöser für die Ermittlungen war ein Verfahren gegen einen 35-jährigen Geschäftsmann, der in Lodz (Polen) mit Wasserpfeifentabak handelte. Er soll in den Jahren 2016 und 2017 Tabak in großen Mengen nach Deutschland verkauft haben, ohne ihn in Deutschland versteuert zu haben. Der entstandene Steuerschaden beträgt rund 370 000 Euro. Der 35-Jährige wurde im Januar 2019 festgenommen und ist seitdem in Untersuchungshaft.

Die Ermittler konnten zwölf Abnehmer in ganz Deutschland identifizieren. Diese ließen sich den Tabak per Paketdienst oder bei größeren Mengen mit einem Kurier aus Polen liefern und verkauften diesen in ihren Shisha-Shops. Bei den Razzien wurden zudem 13 000 Tabletten Potenzmittel und 32 Ampullen mit diversen Dopingmitteln sichergestellt. Die Ermittlungen des Zollfahndungsamts München im Auftrag der Staatsanwaltschaften Karlsruhe, Stuttgart, Freiburg und Limburg sowie des Hauptzollamts Karlsruhe dauern an.

