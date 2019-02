Pferde 100 stattliche Rösser und 1 Ministerin 15 000 Besucher erleben den Rossmarkt in Berching, ein vielfältiges Einkaufsangebot und die Politikerin Michaela Kaniber.

Von Markus Rath und Bernhard Neumayer

Mail an die Redaktion Markus Weismann aus Breitenbrunn hat zwei Hengste, Noriker Tigerschecken, nach Berching gebracht. Die Familie betreibt eine Hengstaufzucht und setzt die Tiere auch in der Waldarbeit beim Holzrücken ein. Foto: Rath

Berching.Stolze Rösser, störrische Esel und ein ängstlicher Hund -– insgesamt mehr als 100 Tiere sind beim Rossmarkt in Berching aufgetrieben worden. Reinhold Buchberger, der Herr der Rösser im Berchinger Rathaus, hat also alles richtig gemacht. Kontakte gepflegt, angeschoben und motiviert. Denn die Prämie, die pro aufgetriebenem Pferd an die Besitzer ausbezahlt wird, würde wohl keinen der Pferdenarren auf das größte Wintervolksfest Bayerns locken, um sich vor rund 15000 Menschen einen Vormittag lang zu präsentieren und als Staffage für die politische Kundgebung zu dienen.

Michaela Kaniber, Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, ist 2019 zu Gast, spricht deutliche Worte zum Bienenvolksbegehren und darf sich von Bürgermeister Ludwig Eisenreich ein paar verbale Streicheleinheiten abholen. Sie sei in Berching immer willkommen, müsse aber wissen, dass der Weg von Wiederholungstätern, wie die Beispiele Strauß, Goppel, Seehofer und Söder zeigen, immer ins Amt des Ministerpräsidenten geführt habe.

Haarbürste für Traumfrisuren



Während Kaniber also spricht, geht der Rossmarkt seinen gewohnten Gang. Vor dem Rathaus verspricht Fierantin Gabriela Loock Traumfrisuren auch bei dünnem, sprich altersbedingt in die Jahre gekommenem Haar. Im feinsten Hochdeutsch lockt sie die Kundschaft an, trotz der eisigen Kälte an diesem Tag ebenso wie die Rösser, die nun aufgereiht in ihren Boxen stehen und geduldig auf Bewunderer warten. „Wir haben sie gestern noch einmal intensiv bewegt, damit sie nicht zu störrisch sind und durchdrehen, wenn sie so lange still stehen müssen“, erzählt Florian Günthner aus Eichstätt, der 2019 den Ehrenpreis der Stadt Berching gewinnt und mit sechs wunderschönen Haflingern und zehn tiefschwarzen Shetlandponys an der Rossbeschau teilnimmt. Die große Abordnung hat einen Grund: Die Familie feiert ihr 30-jähriges Bestehen. „Meine Eltern Theresia und Rainer haben mit den Kutschfahrten angefangen. Heute bestücken wir Hochzeiten, Festzüge und nehmen als Zehnspänner- oder Quadrigafahrer an Schauprogrammen teil“, erzählt Günthner. Nebenberuflich übrigens.

Markttag beginnt schon um 4 Uhr



Lange Arbeitstage sind für die Familie keine Seltenheit, die Rossmarktvorbereitung aber schon etwas Besonderes. Sie beginnt schon Tage vorher mit dem Putzen der Geschirre und der Planung, Am Markttag selbst geht es um 4 Uhr in den Stall, die Tiere werden gefüttert und geputzt und anschließend verladen. Mit einem Lastwagen und vier Pferdeanhängern reisen Tiere und zwölf Begleiter nach Berching. Dort geht die Arbeit weiter. Paarweise werden die Ponys ausgeladen, gründlich geschniegelt und gestriegelt. Dann werden die Geschirre angelegt und ganz zum Schluss mit einem Öllappen abgerieben, damit sie schön glänzen.

„Florian Günthner und seine Familie erhalten die Tradition des Rossmarktes am Leben, nehmen die Sache ernst und zeigen Leidenschaft als Pferdehalter und Züchter.“ Buchberger ist voll des Lobes, wenn er die „Rosserer“ aufzählt, die seit Jahrzehnten treue Besucher sind. Mal mit mehr, mal auch mit weniger Tieren. Josef Kaltenbach aus Berg, der sechs schwere süddeutsche Kaltblüter vorzeigt, zählt zum Beispiel dazu oder auch Markus Bezold aus Greding, der zwei Kaltblüter und zwei Haflinger dabei hat. Bei ihnen und auch bei Markus Weismann aus Breitenbrunn werden die Tiere übrigens weniger zum Spaß als vielmehr für den praktischen Zweck gehalten – Weismanns Noriker sind, wenn sie nicht auf dem Rossmarkt glänzen dürfen, fleißige Waldarbeiter beim Holzrücken.

