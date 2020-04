Fussball 100 Tage Kahn bei Bayern: „Viele Spannende Erkenntnisse“ Der neue Vorstand Oliver Kahn blickt vor der 100-Tage-Marke auf eine aufschlussreiche erste Phase beim FC Bayern München zurück.

Mail an die Redaktion Oliver Kahn, Vorstandsmitglied des FC Bayern München. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild

München.„Bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie habe ich viele spannende Erkenntnisse gewinnen können“, sagte Kahn dem „Kicker“ (Donnerstag). Seine Masterarbeit zum Thema „Strategisches Management im professionellen Fußball“, für die er unter anderem beim FC Bayern recherchierte, helfe ihm heute „schon sehr viel“. Aber er maße es sich „nach 100 Tagen nicht an, schon alles zu wissen“.

An diesem Freitag ist Kahn 100 Tage beim deutschen Fußball-Rekordmeister im Amt. Der frühere Kapitän und Weltklassetorwart soll Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge zum 1. Januar 2022 in dessen Funktion nachfolgen. Rummenigge erlebte den neuen Partner „nicht mehr ganz so emotional, wie ich das von dem früheren Torwart Oliver Kahn kenne“.

Kahn (50) erklärte zuletzt, dass er in den schwierigen Zeiten der Corona-Krise auch eine Chance sehe. Die aktuelle Zeit zeigt auch die Anfälligkeit des Systems Fußballs auf. Deshalb sei es „wichtiger denn je, darüber nachzudenken, wie wir uns als Club noch breiter aufstellen können“, sagte er. „Du kannst viele großartige Visionen und Ideen haben - wenn die Strategie nicht mit der Kultur und den Menschen des FC Bayern harmoniert, wird die Umsetzung nicht funktionieren.“