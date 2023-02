Katastrophenhilfe 100.000 Euro: FC Bayern Hilfe eV unterstützt Erdbebenopfer

Der FC Bayern München hilft Opfern der Erdbebenkatastrophe an der syrischen Grenzregion zur Türkei. Über den FC Bayern Hilfe eV werden dem Verein „Orienthelfer“ 100.000 Euro zur Verfügung gestellt, wie die Bayern am Donnerstag mitteilten. Die Menschen in den betroffenen Regionen bräuchten „sofortige Hilfe“, sagte Karl Hopfner.

dpa