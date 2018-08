Literatur 12 000 Besucher beim Poetenfest: Auch „Hutbürger“ Thema Das Poetenfest in Erlangen haben am Wochenende mehr als 12 000 Menschen besucht - etwa so viele, wie der Veranstalter erwartet hatte. Das teilte das Kulturamt der Stadt am Montag mit. Der Auftakt der 38. Ausgabe war in diesem Jahr mit Minnegesang dem Ursprung der Poesie gewidmet. Im Mittelpunkt standen lange Lesenachmittage mit zahlreichen Buchpremieren.

Erlangen.Im Rahmen eines Podiums zum Thema „Migration und Demokratie“ forderte die Journalistin Ferda Ataman dazu auf, Integration nicht einseitig auf Migranten zu beziehen, sondern auf alle, die abseits der Gesellschaft stehen: „Wir brauchen auch Integrationsangebote für Hut- und Wutbürger“, sagte sie laut Mitteilung.

Auch die #Metoo-Debatte rückte in den Fokus des Poetenfests. So beschäftigte sich Bachmann-Preisträgerin Nora Gomringer mit den Konsequenzen der Debatte um Macht und sexuellen Missbrauch, wie es weiter hieß. Frauen müssten die Männer wieder erheben, meinte sie - und fügte an: „Aber wie erhebt man einen, der einen gequält, vergewaltigt hat?“

Im kommenden Jahr wird das Poetenfest vom 29. August bis zum 1. September 2019 stattfinden.