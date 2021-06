Anzeige

Kriminalität 12-Jährige mutmaßlich mit Waffe bedroht Ein Mann soll in Oberfranken ein Mädchen mit einer Waffe bedroht haben. Die Fahndung verlief bislang ergebnislos.

Mail an die Redaktion Der Mann soll das Mädchen aufgefordert haben, schnell wegzurennen - ansonsten würde er sie erschießen. Foto: Arno Burgi/picture alliance / dpa

Forchheim.Die 12-Jährige habe angegeben, dass der Mann am Freitagabend in Forchheim eine Waffe auf sie gerichtet hätte und sie aufgeforderte hätte, schnell wegzurennen, da er sie sonst erschießen würde, so die Polizei am Samstag.

Das Mädchen rannte demnach sofort zu seinen Eltern, welche die Polizei verständigten. Eine Fahndung nach dem Mann wurde gestartet. Der Unbekannte konnte bisher allerdings nicht gefunden werden. (dpa)