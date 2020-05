Anzeige

Kriminalität 12-Jähriger verpasst Einbrecher Faustschlag Ein 12-Jähriger hat einem mutmaßlichen Einbrecher in Niederbayern einen Faustschlag verpasst.

Mail an die Redaktion Blaulicht leuchtet auf einem Polizeiauto auf. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Fürstenzell.Der etwa 15 Jahre alte Unbekannte habe sich nach Angaben des Jungen an einem Garagenschloss zu schaffen gemacht, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch mit. Nach dem beherzten Eingreifen des Jungen sei der Jugendliche geflüchtet, hieß es weiter. Ob es am Dienstagmittag sonst tatsächlich zu einem Einbruch gekommen wäre, wisse man nicht. „Aber wenn, dann war das auf alle Fälle eine mutige Tat von dem 12-Jährigen“, sagte der Sprecher. Ein Schaden entstand an der Garage in Fürstenzell (Landkreis Passau) nicht.