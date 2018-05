Unfälle

120 Tote in der Wintersaison in Österreichs Bergen

In den Bergen Österreichs sind im vergangenem Winter 120 Menschen ums Leben gekommen. Beim Skifahren auf der Piste und bei Skitouren starben insgesamt 45 Wintersportler, teilten das Kuratorium für Alpine Sicherheit sowie die Alpinpolizei am Dienstag in Innsbruck mit. Für 20 Menschen endeten Wanderungen und Klettertouren tödlich. Andere starben bei Sportarten wie Rodeln, Mountainbiken und Langlauf. Die Zahl der Toten bewegt sich laut Kuratorium auf dem Niveau der vergangenen Wintersaison. Zwischen Anfang November und Ende April verletzten sich außerdem 7333 Menschen. Das sind 18 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.