Unfälle 13-Jähriger aus dem Raum Augsburg gestorben: Arbeitsunfall Zwei Tage nach einem Arbeitsunfall ist ein 13-Jähriger aus dem Raum Augsburg am Sonntag im Landeskrankenhaus Feldkirch in Österreich gestorben.

Feldkirch.Das berichtete die Polizei am Sonntagabend. Der Sohn eines Lkw-Fahrers war am Freitag bei Verladearbeiten in Doren bei Bregenz von einem Stahlträger am Kopf getroffen und schwerst verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft wird ein Sachverständigen-Gutachten in Auftrag geben, hieß es.