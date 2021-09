Anzeige

Kriminalität 13-Jähriger bei Kondom-Klau im Supermarkt erwischt Ein 13-Jähriger ist im Allgäu beim Diebstahl mehrerer Kondome erwischt worden.

Mail an die Redaktion Ein Fahrzeug der bayerischen Polizei fährt mit Blaulicht durch die Innenstadt. Foto: Peter Kneffel/dpa/Symbolbild

Füssen.Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, beobachtete die Mitarbeiterin eines Supermarkts in Füssen (Landkreis Ostallgäu) am Montag, wie der Junge insgesamt acht Kondome aus einer Verpackung nahm und in seiner Hosentasche verschwinden ließ. Als er aus dem Markt gehen wollte, hielt die Angestellte ihn auf. Da der Junge noch nicht strafmündig ist, drohen ihm laut einem Polizeisprecher zwar keine strafrechtlichen Folgen. „Das Thema läuft jetzt aber über die Eltern weiter“, sagte der Sprecher. „Das wird auf jeden Fall nicht so schön.“

