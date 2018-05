Kriminalität 13-Jähriger fährt mit Auto in Polizeikontrolle

Mail an die Redaktion Polizisten stehen mit Haltekelle an Straßenrand. Foto: Julian Stratenschulte/Archiv

Passau.Beamte der Bundespolizei haben einen 13-Jährigen am Steuer erwischt, als sie ein Auto auf einer Straße in der Nähe von Passau kontrollierten. Auf dem Beifahrersitz saß ein 22-Jähriger, der auch Eigentümer des nicht zugelassenen Wagens ist, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 22-Jährige muss sich nun wegen des „Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis“ sowie dafür verantworten, dass der Wagen weder Zulassung noch Versicherung hatte. Die Bundespolizei geht davon aus, dass die beiden zu einer Gruppe von Bettlern gehören, die sich seit mehreren Wochen im Raum Passau aufhalten.