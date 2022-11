Unfall 13-jähriger Junge von Auto in Oberbayern angefahren

Ein 13 Jahre alter Junge soll in Oberbayern von einem Pkw angefahren und verletzt worden sein. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag war der Junge am Mittwoch mit dem Rad zur Schule in Garmisch-Partenkirchen unterwegs, als er an einer Kreuzung halten musste, wie er der Polizei sagte. Dort soll ihn eine ältere Autofahrerin von hinten angefahren haben, wodurch er stürzte und sich an den Knien verletzte. Nach Angaben des Schülers sei der Pkw weitergefahren, ohne sich nach ihm zu erkundigen. Später verständigte die Schule die Polizei. Die Beamten bitten nun um Zeugenhinweise.

dpa