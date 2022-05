Wertingen 13-Jähriger schmeisst Steine auf Einsatzfahrzeuge

Ein betrunkener 13-Jähriger hat in Schwaben Steine auf einen Polizeiwagen und ein Auto des Rettungsdienstes geschmissen. Die Wägen hatten am Samstag unbesetzt in der Nähe des Volksfestgeländes in Wertingen (Landkreis Dillingen an der Donau) gestanden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

dpa