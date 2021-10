Anzeige

Notfälle 13-jähriges Mädchen kommt mit zwei Promille ins Krankenhaus Im oberpfälzischen Sulzbach-Rosenberg ist eine volltrunkene 13-Jährige zur Ausnüchterung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht auf einer Straße.

Sulzbach-Rosenberg.Wie die Polizei am Montag berichtete, hatten Streifenbeamte am Samstagabend nach einem Zeugenhinweis das torkelnde Mädchen in der Stadt aufgegriffen. Das Kind hatte fast zwei Promille. Die Polizei ermittelt nun, wer der Schülerin den Alkohol gegeben hat.

