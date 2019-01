Kriminalität 13 Katzen und Papagei gerettet Nachbarn beklagten sich in Selb über bestialischen Gestank. Die Tiere in der verwahrlosten Wohnung hatten nicht mal Wasser.

Mail an die Redaktion Polizisten m,ussten in einem Fall von Tierquälerei in Selb eingreifen. Foto: Silas Stein/Archiv

Selb.13 Katzen und einen Papagei hat die Polizei in Selb aus einer stark verwahrlosten Wohnung gerettet. Nachbarn hätten sich über einen unerträglichen Gestank beschwert, teilte die Polizei am Dienstag mit. Durch ein Fenster im Erdgeschoss konnten die Beamten mehrere Katzen in der Wohnung sehen. Da der Halter der Tiere über Tage nicht mehr gesehen worden war und das Tierwohl gefährdet erschien, riefen sie die Feuerwehr.

Die Feuerwehrmänner öffneten die Wohnungstür. In Zusammenarbeit mit dem Tierheim wurden die Katzen und der Papagei geborgen, die weder Futter noch Wasser hatten. Gegen den Tierhalter wird nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.

