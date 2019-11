Kriminalität 1300 Stangen Zigarette geschmuggelt Die gefälschten Kippen haben Beamten bei einer Kontrolle in Füssen gefunden. Der Steuerschaden beträgt rund 45.000 Euro.

Die beiden Schmuggler wurden von der Polizei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Foto: Jens Kalaene/dpa

Füssen.Mehr als eine Viertelmillion mutmaßlich gefälschter Zigaretten hat die Polizei bei zwei Männern in Schwaben sichergestellt. Die Beamten stoppten die beiden 32-Jährigen im Grenztunnel Füssen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei der Fahrzeugkontrolle stellten die Beamten fest, dass die Männer ohne Reisedokumente und mit 1300 Stangen Zigaretten ohne Steuerbanderole unterwegs waren – bis unters Dach des Kleintransports gestapelt, wie es in einer Mitteilung heißt. Sie seien auf dem Weg nach Frankreich gewesen.

Die Polizei beschlagnahmte das Fahrzeug und die Zigaretten, die beiden Männer wurden auf richterliche Anweisung in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der Zoll bezifferte den Steuerschaden auf etwa 45 000 Euro. Die Männer müssen sich nun wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung und wegen der versuchten unerlaubten Einreise verantworten. (dpa)