Ärzte

1375 ausländische Ärzte warten in Bayern auf ihre Zulassung

In Bayern warten derzeit 1375 ausländische Ärzte auf ihre Zulassung. Die Anträge auf Erteilung der Approbation stammen aus den Jahren 2015, 2016 und 2017. Dies geht aus einer Antwort der Staatsregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen im Landtag hervor, die am Mittwoch in München veröffentlicht wurde. In der gleichen Zeit wurden von der zuständigen Regierung von Oberbayern 360 Approbationen ausgestellt, nur in vier Fällen wurde sie den Antragstellern verweigert.