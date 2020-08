Anzeige

Gesundheit 1389 positive Tests an Teststationen Bayerische Teststationen für Reiserückkehrer: Laut Medienberichten sind von den 107.376 Corona-Tests rund 1400 positiv.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Abstrichstäbchen für einen Corona-Test Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

München.Von 107.376 sind laut Bayerischem Rundfunk (BR) 1389 positiv. Das habe das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) mitgeteilt, berichtete der BR am Donnerstagabend. Datenstand sei der gestrige Mittwoch.

Demnach haben sich an Autobahnraststätten an der A3, der A8 und der A93 insgesamt 72.104 Menschen auf Corona testen lassen. 1188 Ergebnisse seien positiv gewesen, rund 1,6 Prozent. An den Hauptbahnhöfen in München und Nürnberg seien 44 Menschen positiv getestet worden; von mehr als 6250 seien dort Abstriche genommen worden.

