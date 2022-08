Landgericht 14-Jährige im Schlaf getötet: Plädoyers im Prozess Nach dem tödlichen Stich auf seine 14 Jahre alte Freundin sollen am Dienstag vor dem Landgericht München I die Plädoyers im Prozess gegen einen 18-Jährigen gehalten werden. Eventuell fällt auch gleich noch das Urteil gegen den jungen Mann. Er hatte bereits vor Gericht gestanden, als 17-Jähriger seine Freundin im Schlaf erstochen zu haben. Die Verhandlung vor der Jugendkammer findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

dpa

Merken

Mail an die Redaktion Eine Statue der Justitia steht unter freiem Himmel. Foto: Arne Dedert/Arne Dedert/dpa/Symbolbild

München.Die Mutter der 14-Jährigen, die als Nebenklägerin am Prozess teilnimmt, hatte das Mädchen im Oktober vergangenen Jahres tot im Bett gefunden. Ihr Freund, mit dem sie die Nacht in ihrem Kinderzimmer verbracht hatte, war verschwunden. Der Deutsche wurde rund 24 Stunden nach der Tat widerstandslos festgenommen, nachdem ihn zwei Freundinnen an einem S-Bahnhof entdeckt hatten. Früheren Angaben der Staatsanwaltschaft zufolge gab es Hinweise auf psychische Auffälligkeiten bei dem Angeklagten, die aber nicht weiter ausgeführt wurden.