Unfälle 14-Jährige kracht mit Auto der Eltern fast in Polizeiwagen Eine nächtliche Spritztour zweier Minderjähriger aus Würzburg ist fast in einem Unfall mit einem Polizeiauto geendet.

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiautos. Foto: Jens Büttner/Archivbild

Würzburg.Wie die Beamten mitteilten, hatte sich ein 14-jähriges Mädchen in der Nacht auf Mittwoch das Auto seiner Eltern genommen, um mit seinem 15-jährigen Freund zu einer Tankstelle zu fahren. Eine Streife war auf den Wagen aufmerksam geworden, da dieser erst am Fahrbahnrand stand, dann aber rückwärts die Straße hinabrollte und fast mit dem Polizeiwagen zusammenstieß. Die Spritztour der Jugendlichen endete nach Angaben der Polizei 40 Meter weiter in einer Leitplanke mit einem Schaden von etwa 7500 Euro. Das Mädchen wurde wegen Fahrens ohne Führerschein und unbefugten Kraftfahrzeug-Gebrauchs angezeigt.