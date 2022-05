Aichach-Friedberg 14-Jährige wollten mit Mamas Auto von Schwaben zur Ostsee

Von Schwaben bis zur Ostsee wollten eine 14-Jährige und ihr gleichaltriger Freund mit Mamas Auto fahren. Unbemerkt hatten sie in Kissing (Landkreis Aichach-Friedberg) den Autoschlüssel der Mutter des Mädchens genommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Statt die rund 800 Kilometer bis zur Ostsee schafften sie allerdings nur 7 bis in die nächste Gemeinde Ried. Dort stoppte die Polizei die beiden am Mittwoch.

dpa