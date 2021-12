Anzeige

Polizei 14-Jähriger rast mit Opas Auto über A9 Mit Tempo 170 flüchtete der Junge zwischen Hof und Bayreuth vor der Polizei. Er wollte einen Freund in Ingolstadt besuchen.

Bayreuth.Er stahl das Auto seines Großvaters und flüchtete dann vor der Polizei: Eine Streife hat einen 14-Jährigen in Bayern am Steuer eines Fahrzeugs erwischt. Zuerst habe der Jugendliche den Wagen seines Großvaters entwendet und danach zwei gestohlene Kennzeichen daran angebracht, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Streife wollte das Fahrzeug am Mittwochnacht auf der Autobahn 9 zwischen Hof und Bayreuth anhalten.

Mehrere Streifen nehmen Verfolgung auf

Doch der Fahrer habe Gas gegeben und sei teilweise mit 170 Stundenkilometern weiter in Richtung Süden gefahren. Mit Unterstützung weiterer Streifen konnte der Jugendliche den Angaben zufolge an der Ausfahrt Bayreuth-Süd gestoppt werden.

Jugendamt wurde informiert

Er wollte demnach nach Ingolstadt fahren, um einen Freund zu besuchen. Den 14-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und weiterer Delikte. Außerdem wurde laut Polizei das Jugendamt über den Vorfall informiert. (dpa)