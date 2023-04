Kriminalität 14 Kilogramm Kokain im Auto: Zwei Menschen in U-Haft

Mit 14 Kilogramm Kokain im Wagen sind zwei Menschen auf der Autobahn 7 im Landkreis Oberallgäu aufgehalten und festgenommen worden. Auf Antrag eines Ermittlungsrichters seien die beiden einen Tag später - am 26. März - in Untersuchungshaft gekommen, wie das Bayerische Landeskriminalamt erst am Donnerstag mitteilte.

dpa