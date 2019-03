Polizei 14 Verletzte bei Ammoniak-Austritt Die Straubinger Polizei hat Straßen gesperrt und warnt vor Geruchsbelästigung. Mehr als 70 Anwohner mussten Häuser verlassen.

Merken

Mail an die Redaktion Straubing: Einsatzkräfte stehem vor dem Eisstadion. Beim Austritt von giftigem Ammoniak in einem Eisstadion in Straubing sind mehrere Menschen verletzt worden. Foto: Christoph Urban/Straubinger Tagblatt/dpa

Ein Feuerwehrmann misst in der Innenstadt mit einem Gasmessgerät die Ammoniakkonzentration in der Luft. Foto: Ulli Scharrer/Straubinger Tagblatt/dpa

Straubing.Beim Austritt von giftigem Ammoniak in einem Eisstadion in Straubing sind mindestens 14 Menschen verletzt worden.

Die Verletzten klagten nach Angaben der Polizei über Reizungen der Augen und der Atemwege. Zuvor hatte die Polizei von 60 Verletzten gesprochen.

Einsatzkräfte brachten 118 Schüler und rund 130 Anwohner in Sicherheit. Das Ammoniak war am Morgen bei Instandhaltungsarbeiten in dem Stadion ausgetreten.

Die Verletzten kamen am Mittwochvormittag mit Atemwegsreizungen in Krankenhäuser, wie ein Polizeisprecher sagte. Zu den Verletzten zählten überwiegend Einsatzkräfte der Feuerwehr. Außerdem wurden ein Mitarbeiter des Eisstadions und mehrere Bewohner der niederbayerischen Stadt behandelt.

Leck unter der Eisfläche entstanden

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte möglicherweise die Vibration einer Eismaschine die Ammoniak-Leitung unter der Eisfläche beschädigt. Das defekte Ventil wurde repariert, die Überreste der Chemikalie sollten aus der Leitung beseitigt werden.

Ammoniak ist eine chemische Verbindung, die beim Kontakt mit Luft zu Gas wird. In Eishallen wird der Stoff gewöhnlich als Kühlmittel eingesetzt.

Mehr aus Bayern lesen Sie hier.