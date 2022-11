Wissenschaft 15 bayerische Schulen proben künstliche Intelligenz im Modellversuch

An 15 bayerischen Schulen soll in den kommenden fünf Jahren in dem Modellversuch „KI@school“ der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) erprobt werden. Den Modellschulen solle dabei bewusst der nötige Freiraum gegeben werden, um didaktische Innovationsprozesse einzuleiten und Neues zu probieren, teilte das Kultusministerium am Montag in München mit. Dabei würden diese von Arbeitsforen, die sich aus Vertretern der Wissenschaft, des Kultusministeriums sowie der Schulleiter-, Lehrer- und Elternverbände zusammensetzen, unterstützt.

dpa