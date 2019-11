Verkehr 15-Jährige fährt mit 300-PS-Auto Die Polizei stoppte den Teenager in einem SUV in der Nacht in Fürth. Das Mädchen hatte das Auto der Eltern „geliehen“.

Mail an die Redaktion Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. F. Foto: Carsten Rehder/dpa

Fürth.Das Mädchen sei mit dem Wagen seiner Eltern am frühen Sonntagmorgen gegen 03.00 Uhr in eine Verkehrskontrolle geraten, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Die 15-Jährige gab an, sie habe sich das Auto von den Eltern ohne deren Wissen „ausgeliehen“.

Nach dem Besuch bei einer Freundin sei sie gerade wieder auf dem Nachhauseweg gewesen. Da Mädchen wird eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erhalten. Die verständigten Eltern hätten Auto und Tochter wieder in Empfang genommen.

