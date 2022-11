Main-Tauber-Kreis 15-Jähriger fährt mit Mamas Auto in Polizeikontrolle

Ein Jugendlicher ist beim Herumfahren mit dem Auto seiner Mutter von der Polizei erwischt worden. Dem 15-Jährigen drohen nun wegen des Fahrens ohne Führerschein Sozialstunden, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag mitteilte. Aufgefallen war der Junge den Beamten bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Külsheim bei Würzburg am Donnerstag.

dpa