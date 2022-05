Oberpfalz 15-Jähriger feuert Schreckschusswaffe ab und wird angefahren

Ein Jugendlicher hat in der Oberpfalz in Panik eine Schreckschusswaffe gezogen und abgefeuert. Anschließend lief der 15-Jährige vor ein Auto, wurde angefahren und leicht verletzt. Der Jugendliche hatte sich von einem offenbar angetrunkenen 17-Jährigen in Sulzbach-Rosenberg (Landkreis Amberg-Sulzbach) verfolgt gefühlt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der ältere Jugendliche war am Donnerstag hinter ihm gelaufen und hatte Passanten angesprochen. „Davon fühlte sich der 15-Jährige offenbar so bedroht, dass er sich eine Sturmhaube überzog und mit einer mitgeführten Schreckschusswaffe in die Luft schoss“, sagte ein Polizeisprecher.

dpa