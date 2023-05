Traunstein 15-Jähriger mit Tritten und Holzstange attackiert

Ein 15-Jähriger ist bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen in Traunstein mit Tritten und einer Holzstange attackiert worden. Grund soll ein vorheriger Streit auf dem Traunsteiner Frühlingsfest gewesen sein, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Der Jugendliche erlitt bei der Attacke am Samstagabend leichte Verletzungen im Gesicht. Die beiden mutmaßlichen Täter flohen.

dpa