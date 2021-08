Anzeige

Unfälle 15-jähriger Motorradfahrer prallt gegen Auto: Tot Ein minderjähriger Motorradfahrer ist nach einem Aufprall gegen ein Auto ums Leben gekommen.

Ein Polizeifahrzeug steht mit Blaulicht an einer Unfallstelle. Foto: picture alliance/Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Schaufling.Der 15-Jährige wurde nach dem Unfall in Niederbayern in ein Krankenhaus gebracht, wo er in der Nacht zum Sonntag seinen Verletzungen erlag, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer sowie dessen Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Zuvor hatte der 62-jährige Autofahrer am Samstag seinen Wagen mit Anhänger in Schaufling (Landkreis Deggendorf) wenden wollen. Wegen der Länge des Gespanns habe er für das Wendemanöver die komplette Breite der Fahrbahn benötigt. Der 15-jährige Motorradfahrer sah das den Angaben zufolge zu spät und prallte gegen die Fahrerseite des Wagens.

Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme hätten sich Hinweise ergeben, dass der Jugendliche nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis gewesen sein könnte.

