Anzeige

Kriminalität 15-Jähriger ohne Führerschein flieht mit Roller vor Polizei Ein 15-Jähriger ist mit einem Roller vor der Polizei geflohen.

Merken

Mail an die Redaktion Schriftzug „Polizei“ auf der Motorhaube eines Funkstreifenwagens. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Geisenhausen.Der Junge trug keinen Helm, wie ein Beamter am Samstag sagte. Außerdem verstieß der Rollerfahrer am Freitagabend in Geisenhausen (Landkreis Landshut) gegen die dort geltende Ausgangssperre.

Nach einer kurzen Verfolgung über ein Schulgelände stellten die Beamten den Jungen. Der 15-Jährige habe keinen Führerschein und sei nach eigenen Angaben deswegen vor der Streife geflohen. Der Roller für die Spritztour stamme auf der Garage seiner Eltern.

Den 15-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und ein Bußgeld wegen des Verstoßes gegen die Ausgangsbeschränkung.

© dpa-infocom, dpa:210410-99-153274/3