Einsatz 150 000 Euro Schaden bei Brand In Abensberg stand eine Lagerhalle in Flammen. Die Feuerwehr sicherte eine benachbarte Dieseltankstelle.

Die Lagerhalle stand lichterloh in Flammen. Foto: Auer

Abensberg.Eine Lagerhalle in Niederbayern ist in der Nacht zu Freitag in Flammen aufgegangen. Der Sachschaden wird auf etwa 150 000 Euro geschätzt, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Verletzt wurde bei dem Brand auf dem Gelände eines Baustoff-Fachhandels in Abensberg (Landkreis Kelheim) niemand. Weshalb das Gebäude, in dem insbesondere Dämmmaterial und andere Baustoffe gelagert waren, in Brand geriet, war zunächst unklar.

Die Lagerhalle stand bereits lichterloh in Flammen, als die Freiwillige Feuerwehr Abensberg eintraf. Bis zu 15 Meter hoch schlugen die Flammen.

Die Einsatzkräfte haben den Brand inzwischen unter Kontrolle. Sie verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf eine Dieseltankstelle und ein Nachbargebäude. Die Feuerwehr wird noch bis mindestens Freitag Mittag vor Ort die Gebäude sichern, nach Glutnestern suchen und löschen.

Die Brandursache ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei aus Landshut hat die Ermittlungen übernommen. Im Raum Kelheim häuften sich zuletzt die Brände auffallend.

