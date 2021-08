Anzeige

Kriminalität 150 Kilo Marihuana zwischen Trockenfrüchten entdeckt Zöllner haben in Nürnberg auf einem Lastwagen 150 Kilogramm Marihuana entdeckt, die zwischen Trockenfrüchten versteckt waren.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Nürnberg.Der 26 Jahre alte Fahrer kam wegen Verdachts auf Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz in Untersuchungshaft, wie das Hauptzollamt am Mittwoch mitteilte. Die Beamten hatten den Laster aus Südosteuropa am 27. Juli auf der Autobahn 3 gestoppt. Zwei Rauschgiftspürhunde schlugen an, woraufhin die Ladung mit einer speziellen Röntgenanlage untersucht wurde. Schließlich fanden die Zöllner 25 Säcke mit den Drogen.

© dpa-infocom, dpa:210818-99-881937/2