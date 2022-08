Hinweise erbeten 16-Jährige aus Weiden vermisst: Polizei sucht mit Foto

Mail an die Redaktion Eine 16-Jährige wird in Weiden vermisst. −Symbolbild: Carsten Rehder/dpa

Ein aktuelles Foto der Vermissten. Foto: Polizeipräsidium Oberpfalz

Eine 16-Jährige aus Weiden in der Oberpfalz wird seit Dienstag, 26. Juli, vermisst. Die Polizei fahndet nun öffentlich mit einem Foto und bittet um Hinweise.

Die junge Frau heißt Shahd Sawas. Sie wurde nach Angaben der Polizei zuletzt am 26. Juli gegen 19 Uhr im Bereich des Weidingwegs in Weiden gesehen. Sie sei mit einem Rucksack über der rechten Schulter stadteinwärts gegangen. Am Abend hat ein Betreuer der Einrichtung, in der die Jugendliche wohnt, die Jugendliche bei der Polizei als vermisst gemeldet.







Wohl bewusst entfernt

Suchmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg. Die Jugendliche hat sich nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei bewusst aus ihrem Wohnumfeld in Weiden entfernt. Möglicherweise hält sie sich im Bereich Markredwitz oder Selb (Landkreis Wunsiedel) auf, heißt es.

Shahd Sawas ist schlank, etwa 1,55 Meter groß und spricht arabisch und deutsch. Als sie verschwunden ist, hat sie ein beigefarbenes Kopftuch, eine weiße Bluse, beigefarbene Stoffhose und weiße Leinenturnschuhe getragen. Sie hatte einen schwarzen Rucksack mit weiß/pinken Muster dabei. Die Kriminalpolizei Weiden bittet unter ✆ 0961/401-2222 oder am Polizeinotruf 110 um Hinweise aus der Bevölkerung.

