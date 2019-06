Suche 16-Jährige aus Weiden wird vermisst Von Zarina Brandl fehlt seit Mittwochmittag jede Spur. Nach der Schule kam sie nicht zu Hause an. Polizei erbittet Hinweise.

Mail an die Redaktion Vermisst: Zarina Brandl; die Aufnahme datiert von März 2019 Foto: Polizei

Weiden.Die Polizei in Weiden bittet im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung um Hinweise. Seit Mittwoch um 12.50 Uhr wird die 16-jährige Zarina Brandl vermisst. Zuletzt gesehen wurde sie, als sie nach Schulschluss das Staatliche Berufliche Schulzentrum in Neustadt an der Waldnaab verließ.

Zu Hause angekommen ist Zarina Brandl nicht. Üblicherweise benutzt sie für die Heimfahrt einen Bus der Regionalbus Ostbayern GmbH, wie es in einer Pressemitteilung der Polizei heißt. Sie steigt in Neustadt an der Waldnaab zu und fährt damit nach Weiden. Beim Neuen Rathaus, gegenüber dem Zentralen Omnibusbahnhof, verlässt sie den Bus und tritt den restlichen Heimweg im Stadtteil Rehbühl zu Fuß an. Ob Zarina Brandl in den Bus gestiegen ist, ist derzeit unbekannt. Zarina Brandl wird wie folgt beschrieben: ca. 177 Zentimeter groß, etwa 80 Kilo schwer, dunkelbraunes bis schwarzes, kurzes, leicht lockiges Haar, keine Brille. Sie führt vermutlich einen schwarz-violetten Rucksack mit sich. Bekleidet dürfte sie mit einer schwarzen Hose und einem grünen T-Shirt sein.

Personen, die Zarina am Mittwoch nach 12.50 Uhr noch gesehen haben oder Hinweise auf ihren derzeitigen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weiden in der Oberpfalz ( Tel. 09 61/401-321) in Verbindung zu setzen

