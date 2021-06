Anzeige

Verkehr 16-jährige Quadfahrerin tödlich verunglückt Eine Schülerin ist in der Oberpfalz mit einem Quad tödlich verunglückt.

Mähring.Nach Polizeiangaben vom Sonntag wollte die 16-Jährige in Mähring (Landkreis Tirschenreuth) aus einer Seitenstraße kommend die Hauptstraße überqueren. Dabei übersah sie das Auto einer 21-Jährigen. Die Frau, die Vorfahrt hatte, versuchte auszuweichen und mit einer Vollbremsung den Unfall zu verhindern. Jedoch prallte der Wagen gegen das Quad. Die Schülerin wurde 20 Meter weit in einen Grünstreifen geschleudert. Sie trug bei dem Unglück am Mittwochabend den Angaben nach keinen Helm. Eine Notarzt konnte die Jugendliche reanimieren. Sie wurde nach Weiden in ein Krankenhaus gebracht, wo sie laut Polizei am Samstag starb. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.

