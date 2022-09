Unfall 16-Jähriger bei Unfall aus Fenster geschleudert

Ein 16-Jähriger ist bei einem Unfall bei Fürth aus dem Auto geschleudert und schwer verletzt worden. Zwei weitere junge Männer wurden leicht verletzt. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, kam der 18-jährige Fahrer am Samstagabend aus noch unklaren Gründen von einer Straße ab. Anschließend krachte das Auto gegen einen Baum und kippte um. Der auf der Rückbank sitzende 16-Jährige ist dabei aus einem Fenster geschleudert worden. Er und die leicht verletzten 18-Jährigen kamen in Krankenhäuser.

dpa